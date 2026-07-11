Abu sa Kanlaon mihabol sa Sugbo

Nakaabot sa pipila ka bahin sa Sugbo ang abo gikan sa nag-alburoto nga Mt. Kanlaon sa Negros niadtong Hulyo 9, 2026, human kini napadpad sa hangin tabok sa Tañon Strait.
Tungod niini, nabalda ang inadlaw-adlaw nga pangabuhi sa mga tawo.
Sa Dakbayan sa Sugbo, daling gisuspenso sa mga awtoridad ang klase sa tanang level, hinungdan nga nagdali ang mga ginikanan sa pagkuha sa ilang mga anak.
Nagsul-ob na usab og face mask ang mga lumulupyo ug aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon sa abo.
Tungod sa maong sitwasyon, nilihok dayon ang mga lokal nga kagamhanan.
Sa Dakbayan sa Toledo, gipatawag ni Mayor Marjorie Perales ang ilang disaster council alang sa emergency operations, samtang ang Cebu PDRRMO nagpadala na og mga N95 face mask sa maong siyudad.
Bisan sa kalisod, nagpadayon gihapon ang mga residente sa ilang inadlaw-adlaw nga buluhaton samtang nangita og paagi nga makaagi sa mga karsada nga naputos sa abo. /