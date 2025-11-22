Superbalita Cebu

Abueva di buhian sa Giant Risers

Abueva
Human nila napalit ang prangkisa sa NorthPort Batang Pier, ang bag-ong salta sa Philippine Basketball Association (PBA) nga mao ang Titan Ultra Giant Risers daghan na og gihimong lakang sa tinguha nga mapalig-on ang ilang puwersa.

Ubay-ubay na sab nga mga magduduwa ang ilang gipang-trade apan usa ang dili nila buhian, si Calvin Abueva.

Mismong ang tag-iya sa Giant Risers nga si Bryann Calantoc ang nisulti niini.

“No, not Calvin. We like him so much,” matod ni Calantoc nga napatik sa Spin.ph. / ESL

