Abueva gipamulta sa PBA og P20,000

Gipamulta sa Philippine Basketball Association (PBA) og P20,000 si Converge FiberXers forward Calvin Abueva gumikan sa iyang dayag nga pagsaway sa mga referee atol sa ilang kapildihan batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 93-99, niadtong Dominggo, Marso 29, 2026, sa Season 50 Commissioner’s Cup.
Nakuhaan og video si Abueva sa iyang pagsinggit og “Paldo referee!” ug “Apat silang paldo!” dihang nagpaingon siya sa dugout aron ipadayag ang iyang kapungot.
Ang maong mga linya ni Abueva nagpasumbingay “binayran ang mga referee.”
Wala ra hinuon napahamtangan og suspensiyon si Abueva. / ESL