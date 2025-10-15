Abueva gustong magbangis batok Magnolia

Nagpanikad ug gustong mamungot ang usa sa mga pambato sa Titan Ultra Giant Risers nga si Calvin “The Beast” Abueva sa iyang kanhi team nga Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Adunay kahigayunan si Abueva sa pagbuhat sa panagsangka sa Giant Risers ug Hotshots sa premirong duwa karong Biyernes, Oktubre 17, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup Smart Araneta Coliseum.
Ang pangutana: Aduna ba kaha’y kapabilidad nga makapagawas og kabangis ang The Beast nga nakasinati man kini og hamstring injury sa labing ulahing duwa sa Giant Risers niadtong Dominggo, Oktubre 12?
Bisan sa iyang nasinati, si Abueva nitunga sa praktis sa Giant Risers niadtong Lunes, Oktubre 13, apan wala siya gipugos pagpaduwa sa coaching staff.
“Nagpunta sa ensayo pero hindi namin pinalaro kasi hamstring yun. Pero gigil,” matod sa usa ka sakop sa Titan Ultra coaching staff nga napatik sa Spin.ph.
Usa ka kasaligang tinubdan ang niingon nga dayag si Abueva sa iyang kapungot sa Magnolia gumikan sa pag-trade niini kaniya ngadto sa NorthPort Batang Pier kansang prangkisa maoy napalit sa Titan Ultra.
Wala nakauyon si Abueva ning maong lakang sa Magnolia.
“Basta ever since mag-take over ang Titan, yung game against Magnolia ang laging binabanggit ni Calvin. Gusto raw ipakita ni ‘The Beast’ na siya ang TOTGA (The One That Got Away) ng Magnolia,” matod sa tinubdan. / ESL