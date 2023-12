Abueva mipirma og 3 ka tuig nga kontrata

Magpabilin nga haligi si Calvin Abueva sa Magnolia bisan kon wala pa siya nakapakita og askyon ning season.

Taho sa spin.ph nga si Abueva nipirma og bag-ong tulo ka tuig nga kontrata sa Hotshots bisan kon wala pa siya nakaduwa sa nagpadayong PBA Commissioner’s Cup tungod sa iyang pagpailawom og surgery aron pagtangtang sa iyang he­morrhoids.

Matod sa samang taho nga si Abueva nipirma sa kontrata sa Miyerkules sa gabii atol sa duwa sa Magnolia-Terrafirma sa Smart Araneta Coliseum.

Siya gikuyogan ni Hotshots team manager Alvin Patrimonio ug iyang representante nga si Danny Espiritu.

Ang 35-anyos nga power forward nitabang sa Magnolia nga makaabot sa Philippine Cup Finals sa iyang unang komperensya tali sa team.

Napilde hinuon sila sa TNT Tropang Giga sa lima ka mga duwa.

Hinuon, bisan pa, si Abueva nahimong Best Player of the Conference.