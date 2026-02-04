Abueva nabalhin sa Converge FiberXers

Nakuha sa Converge FiberXers gikan sa Titan Ultra Giant Risers ang beteranong forward nga si Calvin Abueva sa usa ka trade sa Philippine Basketball Association (PBA).
Isip baylo, nadawat sa Giants Risers gikan sa FiberXers sila si Rey Suerte, King Caralipio, ug Mark Omega.
Sa iyang pagduwa sa Giant Risers, si Abueva, kinsa gitawag og “Beast”, nagbangis ug nag-average kini og 23.6 puntos, 11.9 rebounds, ug 3.6 assists.
Nahiluna siya sa ikatulo sa Best Player of the Conference race sa bag-uhay lang nahuman nga Season 50 Philippine Cup.