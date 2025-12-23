Abueva nag-una sa scoring list

Pagkahuman sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup, nisulbong isip top scorer ang usa sa mga pambato sa rookie franchise Titan Ultra Giant Risers nga si Calvin Abueva.
Sa iyang pagbalhin sa Giant Risers, si Abueva mao na ang labing unang opsyon sa bag-ong team ug tuod man, wala niya giusik ang pagsalig nga gihatag kaniya ni coach Johnedel Cardel.
Sulod sa 10 ka mga duwa, nag-average ang 37-anyos nga si Abueva og 23.6 puntos nga gibuwakan og iyang career-high nga 41 puntos nga iyang nahimo sa kadaugan batok sa Merlaco Bolts, 100-96, atol sa labing unang duwa sa Giant Risers.
Si Abueva kinsa nakuha sa Giant Risers pinaagi sa pagpakig-trade sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa niaging season, nag-average sab og 11.9 rebounds nga ikatulo nga labing taas sa komperensiya.
Hinuon, ang gitawag nga “Beast” mao sab ang nag-una sa turnovers diin nag-average siya og 3.9.
Ang laing sakop sa Giant Risers nga si Joshua Munzon maoy ikatulo sa scoring list diin nag-average siya og 21.6 puntos sulod sa 11 ka mga duwa.
Ang pointguard sa Blackwater Bossing nga si RK Ilagan maoy nagsunod ni Abueva sa scoring list diin nag-average siya og 22 puntos.
Nasulod sab sa Top 10 scoring list mao sila si Converge FiberXers rookie Juan Gomez De Liano (19.3), Sedric Barefield sa Blackwater (19.2), Meralco Bolts sophomore CJ Cansino (19.1), CJ Perez sa San Miguel Beermen (19.09), Jason Perkins sa Phoenix Super LPG Fuel Masters (19.3), ug TNT Tropang 5G shooter Calvin Oftana (16.9).
Ang nine-time MVP June Mar Fajardo sa Beermen wala kaayo nanginit sa opensa ning maong komperensiya apan nibawi siya sa laing departamento ug nag-una sa rebounds diin nag-average siya og 14.6 lakip na niini ang league-best 5.2 average sa offensive boards.
Si Robert Bolick sa NLEX Road Warriors nagpabiling nag-una sa assists diin nag-average siya og 8.5 assists. / ESL