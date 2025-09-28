ACC 2025 mihatag og paglaom sa edukasyon, panginabuhian sa Sugbo

Sa pagsaulog sa ika-21 tuig sa Asian Carriers Conference (ACC) 2025, gipakita sa organisasyon ang ilang tinuod nga katuyoan nga molabaw sa konektibidad pinaagi sa paghatag og paglaom, oportunidad, ug kausaban sa mga komunidad.
Uban sa PLDT-Smart Foundation (PSF), PLDT Global Corporation, ug Samsung Philippines, gipatuman sa ACC ang mga inisyatiba ubos sa tema nga “Shaping the Future. Beyond Connectivity”, nga nakasentro sa duha ka haligi sa pagpalambo sa komunidad nga mao ang edukasyon ug panginabuhian.
Sa Lo-ok National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gidonar ang usa ka smart TV ug tablets gikan sa Samsung aron mapalambo ang digital learning sa mga estudyanteng Oponganon.
Dugang pa, ang mga miyembro sa Cebu Diversified Advocacy Cooperative (Cedaco) nga mga mag-uuma og kakaw nitambong sa espesyal nga training nga gitabangan sa PSF ug nakadawat og PLDT ug Smart FarmTech kit alang sa mas epektibong paggamit sa teknolohiya sa ilang pagpanguma.
“These two efforts—learning assistance for our students and livelihood training for our farmers—are like twin pillars of progress. One secures the future; the other sustains the present. Together, they embody our Foundation’s principle to Equip, Train, and Connect—equipping our youth with knowledge, training our farmers with the right skills, and connecting both with opportunities for growth,” matod ni Esther O. Santos, Presidente ug CEO sa PSF.
Pinaagi niini nga mga lakang, gipalig-on sa ACC 2025 ang mensahe nga ang konektibidad dili lang teknolohiya apan usa ka pamaagi sa pagtukod og agianan padulong sa pagkat-on, pagtubo, ug kalig-on sa mga tawo. / PR