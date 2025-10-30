Ace: Di ‘gag order’ ang memo alang sa dept. heads

Giklaro ni Provincial Administrator Ace Durano nga dili gag order ang giluwatang memorandum ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga Department head sa Kapitolyo.
Atol sa pakighinabi sa mga tigbalita, gibutyag ni Durano nga ang maong memorandum gihimo aron mahan-ay ang skedyul sa mga pangulo sa departamento sa Kapitolyo ug dili magsapaw ang schedules niini ugaling ipatawag kini sa legislative.
Nasayran nga usa ka memorandum ang giluwatan ni Baricuatro sa Oktubre 27, 2025, ngadto sa department heads ug uban pang buhatan nga nagmando sa pagkig-alayon una sa opisina sa gobernador sa dili pa kini mosanong sa requests alang sa “briefing, information, or meetings made by the members of the Sangguniang Panlalawigan, whether verbal or written, and regardless of the subject matter.”
Niini nga paagi, maseguro ang insaktong koordinasyon sa matag opisina ug consistency sa impormasyon ug masubay sa palisiya ug direktiba sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
“Kay before ana gipatawag, so tua didto unya mangita si Gov. so maguba ang workflow. That memo was created just to, di man ingon nga even without that memo, Gov. has accommodated all the most of the request of the Provincial board members out of courtesy,” matod ni Durano.
Gihimong pananglitan niya ang kasinatian sa duha ka engineer nga gipatawag sa tigom sa Lungsod sa Carmen bahin sa problema sa tubig, apan wala kini mapahibalo daan mao nga nagsapaw ang ilang iskedyul.
Gidugang niini nga sagad sa himuong pamaagi mao ang pagsuwat daan ngadto sa buhatan sa gobernador sa dili pa ang schedules niini. / ANV