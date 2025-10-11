Aces naghari napud sa WNBA
Nagpadayon ang dominasyon sa Las Vegas Aces sa Women’s National Basketball Association (WNBA) human nilang gilangkat ang ikatulo nga titulo sulod sa upat ka seasons.
Gilampurnas sa Aces ang Phoenix Mercury, 97-86, sa Game 4 sa Finals niadtong Sabado, Oktubre 11 (PH time).
Ang Aces mi-sweep, 4-0, sa ilang best-of-seven Finals series ug gipalig-on ang ilang dinastiya sa WNBA.
Nangulo sa Aces si A’ja Wilson, ang four-time league MVP, pinaagi sa 31 puntos, 9 rebounds, 4 assists, ug 3 blocks.
Tungod sa iyang performance nakuha ni Wilson ang Finals MVP honors. Sa tibuok Finals, si Wilson nag-average og 28.5 puntos, 11.8 rebounds, ug 2 blocks.
“You have your Mount Rushmore, she’s alone on Everest,” pagdayig ni Aces coach Becky Hammon sa iyang star player. “There’s no one around.”/ RSC