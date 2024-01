Acorda nanghimakak nga apil sa destabilization plot

Si Philippine National Police (PNP) Chief General Benjamin Acorda Jr. nanghimakak pag-usab sa Lunes, Enero 8, 2024, sa mga pasangil bahin sa iyang pagkalambigit sa destabilization plot batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Iya nang gipasakaan og kaso ang vlogger sa pagpakatap sa giingon niyang fake new nga naglambigit kaniya sa destabilization plot.

Kasong kalapasan sa Anti-Cybercrime Law ang gipasaka batok kang ret. Army Brig. Gen. Johnny Lacsamana Macanas sa Quezon City Prosecutor’s Office.

Sa iyang pagpangulo sa unang flag raising ceremony sa PNP alang sa 2024, si Acorda nipadayag sa tumang kaguol sa paglambigit kaniya sa giingong destabilization plot batok kang Marcos, nga nagtawag sa maong pasangil nga “dili mapasaylo.”

“Gentlemen, we respect the freedom of expression and freedom of speech but of course as law enforcers, we are mandated by law to protect the community and enforce the law. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat ‘yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation,” siya niingon.

“No less than my face, the face of the CSAFP posted on viral and saying the AFP (Armed Forces of the Philippines) and the PNP withdrawing support or asking the resignation of the President, it’s unforgivable. Hindi po tama yun,” dugang niya.

Iyang gipasabot si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr.

Matod ni Acorda nga siya ug ang PNP nagtrabaho pag-ayo aron mapanalipdan ang nasod ug dili niya pasagdan nga adunay makaguba sa iyang imahe ug sa PNP.

“Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo magpaaraw, magpaulan para maging maunlad ang ating bansa. We try to promote investments and tourism pero dahil lang sa mga ito, sa pansarili nagcicreate na hindi magandang imahe sa ating bayan. We don’t tolerate these things and the people are counting on us,” siya niingon.

“Alam ng ating mga kababayan na tayo ay nagsasakripisyo buong-buo. Sana naman konting respeto kahit sa uniporme lang. Huwag naman ipost using disinformation just to create a viral vlog. Again, let us with all our heart, gaya ng kanta ng ating bisita ngayon, sama-sama tayo, magkaisa tayo. That is the only way for this country para tatayo,” dugang niya.

Giawhag sa labing taas nga opisyal sa kapulisan ang publiko nga dili motuo sa ingon nga mga pangangkon, nag-awhag usab sa mga polis nga magpadayon sa ilang katungdanan sa pagpanalipod sa nasod. / TPM sa SunStar Philippines