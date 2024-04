Acting GM sa MCWD mokooperar sa LWUA

Ang acting general manager sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) makigtambayayong sa Local Water Utilities Administration (LWUA) samtang nag-imbestigar sa high non-revenue water (NRW) ug ubang isyu sa water district.

Si John Dx Lapid, usa ka abogado ug MCWD division ma­nager for customer care, nii­ngon nga mohimo usab siya og mga lakang aron maminosan ang epekto sa El Niño pheno­menon atol sa iyang paglingkod.

Sa usa ka phone interview niadtong Sabado, Abril 13, si La­pid nitug-an sa SunStar Cebu nga ang interim board sa LWUA nipahibawo kaniya niadtong Biyernes, Abril 12, bahin sa iyang temporaryo nga appointment human sa 90 ka adlaw nga preventive suspension ni general manager Edgar Donoso.

Gisuspenso sa LWUA si Dono­so niadtong Biyernes, Abril 12, 2024, tungod kay padayon niyang gisupak ang hangyo sa interim board nga i-turn over ang mga dokumento labot sa mga transaksyon sa MCWD ug napakyas siya pagtubag sa lima ka adlaw nga notisya pagpasabot sa iyang desisyon.

Si Lapid niingon nga ang MCWD mohatag sa LWUA sa bisan unsa nga gikinahanglan niini sa ilang imbestigasyon.

“They are asking for signed contracts, pending projects, mga COA (Commission on Audit) disallowance, so mao ni ang ilahang gipangayo nga documents,” matod ni Lapid.

“By Monday, I will be meeting the managers, the rank-and-file, and (I) will assure them that there will be no vacuum of power that will happen. Rest assured with our consumers that our services will remain. Walay mausab,” dason niya.

Ang interim board nihangyo nga ipakatap ang mga polis sa buhatan sa MCWD sa downtown Cebu City aron did-an si suspended Donoso ug regular board of directors chairman Jose Daluz III, uban ni vice chairman Miguelito Pato ug secretary Jodelyn May Seno sa pagpanghilabot sa imbestigasyon ug gikan sa pagpamugos sa mga empleyado sa water district.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak nila ni Donoso ug Daluz alang sa komento, apan wala kini molampos.

“They kept on insisting that there is no due process of what’s happening right now, but preventive suspension of our GM and suspension of our board of directors is part of the due process and they can find it in different jurisprudence,” dugang ni Lapid.

WAY TAGOAN

“If we are not hiding in the water district, there should be no problem at all,” matod ni Lapid.

Matod niya, “illogical” ang panaglalis tali sa LWUA ug sa MCWD BOD tungod kay ang water district nagkinahanglan sa LWUA nga aprobahan ang pending nga tariff rate increase nga aplikasyon.

Sigon ni Lapid nga kinahanglang usbawan ang tariff rates tungod sa mga kontrata sa water district sa lain-laing water suppliers nga mas taas ang gasto.

“Kinahanglan kaayo namo ang among pagtaas sa taripa tungod sa among bag-ong (tu­big) nga gigikanan,” ingon niya.

Gidugang niya kon maaprobahan ang usbaw, unya ang commercial users mo-subsidize sa water rate sa residential users.

“Mao gyud na ang design sa tariff nato sa (That’s how the tariff was designed at the) MCWD,” dugang niya.

Niadtong Marso 15, si Daluz, kauban si Pato ug Seno, gisuspenso sulod sa unom ka bulan aron ang LWUA-installed interim board mag-imbestigar sa mga isyu sa water district.

Apan ang tulo nagdumili sa pag-apil o pagkooperar sa imbestigasyon sa LWUA.

Matod sa Cebu City Government’s public information office (PIO), ang interim board nakapasar lang sa resolusyon nga nagsuspenso kang Donoso human kini nakahimo sa ilang unang meeting sulod sa MCWD building niadtong Biyernes.

Ang pagsulod sa board room dili sayon, tungod kay ang exe­cutive committee sa MCWD nagdumili sa pag-ila kanila.

Sa report sa Cebu City Government, si Jorge Gabriente, MCWD assistant general manager for technical services, niingon nga gimanduan siya ni Donoso nga dili pasudlon ang interim board sa board room sa MCWD. Apan si Gabriente sa ulahi, misugot human ang usa ka abogado sa LWUA miingon nga mahimo siyang mag-atubang og mga kaso tungod sa pagsupak kanila.

GILAGDAAN

Ang resolusyon nga nagsuspenso kang Donoso gipirmahan lang nila ni MCWD interim board chairperson Maria Rosan Perez, vice chairman Noel Samonte, secretary Anabelle Gravador, ug miyembro Rey Asterio Tambis, kay wala diha ang ikalimang miyembro, abogado nga si Manolette Fel Dinsay.

Wa pa masayri kon kanus-a sila si Tambis ug Dinsay na-install isip mga miyembro sa interim board, tungod kay ang mando sa LWUA nga nagbutang sa interim board niadtong Marso 15 naghisgot sa pagtudlo lamang nila ni Perez ug mga engineer nga sila si Samonte ug Gravador isip interim board members.

Dugang taho sa PIO nga ang bag-ong na-install nga MCWD acting manager nga si Lapid, usa ka abogado, nihangyo sa iyang mga kaubang empleyado sa pagtuman sa mando sa LWUA ug mokooperar sa imbestigasyon sa regulatory body. / EHP, AML, CTL