Acting Mayor Garcia bukas sa pagkamayor

Bukas si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mokandidato pagka mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa 2025 elections ug gipaluyohan sa unom ka incumbent councilors nga kanhi sakop sa koalisyon - Kusug, Barug, ug Panaghiusa.

Sila si Konsehal Renato 'Junjun' Osmena (Vice President for South District), Pastor 'Jun' Alcover, Rey Gealon, James Anthony Cuenco (Executive Vice President), Edgardo "Jaypee" Labella II (Vice President for North District), ug Joel Garganera (Secretary General), miduyog sa local political party ni Garcia, Kugi Uswag Sugbo o Kusug atol sa oath taking ug induction of officer ceremony sa Golden Prince Hotel niadtong Lunes sa buntag, Sept. 23, 2024.

Si Kusug party founder ug chairman ug kanhi Cebu City Mayor Alvin Garcia uban sa iyang anak nga si Acting Mayor Garcia kinsa mao usab ang Presidente sa Partido ang nangulo sa seremonya.

Ang partido gilusad pag-usab niadtong Hunyo 2021.

PAGKA MAYOR

Sa usa ka press conference niadtong Lunes, si Acting Mayor misulti sa mga tigbalita nga ang kalihokan gituyo aron ipaila sa publiko ang bag-ong hugpong sa mga opisyal isip kabahin sa ilang pagpalig-on sa mga paningkamot sa pagpangandam sa 2025 midterm election.

Si Garcia nitug-an sa mga tigbalita nga wa pa siya makahukom nga mokandidato pagka mayor sa dakbayan ug mohimo siyag anunsyo sa umaabot nga mga adlaw sa dili pa ang pag-file sa certificate of candidacy karong Oktubre 1 hangtod Oktubre 8, 2024.

"Running for mayor is a very difficult decision and I will have to consult family members and of course I have to consult our leaders," matod ni Garcia.

Hinuon, si Garcia niingon nga ang presensiya sa mga incumbent councilors atol sa seremonyas dako nang hinungdan sa iyang desisyon sa 2025 midterm election.

Dihang gipangutana kon bukas ba siya nga modagan pagka mayor sa dakbayan, si Garcia mitubag nga "Yes I am open because anything is possible."

Dugang pa ni Garcia nga sa bag-ohay lang nga survey sa RP- Mission and Development Foundation Inc. “Boses ng Bayan: 2025 Mayoral Elections” diin nag-una siya sa mga potensyal nga kandidato, nagpakita nga adunay pagsalig ang mga tawo sa iyang pamunoan labi na sa iyang diplomatikong pamaagi sa pagsulbad sa lainlaing mga kabalaka sa katilingban.

Gitataw niya nga ang maong survey maoy usa ka hinungdan sa iyang desisyon sa umaabot nga piniliay.

Kusog-Barug-Panaghiusa Coalition

Si Garcia niingon nga samtang duol na ang filing sa certificate of candidacy, dako ang kahigayonan nga maporma ang alyansa ug koalisyon sa politikanhong talan-awon sa Dakbayan sa Sugbo.

Iyang gibutyag nga adunay mga estorya bahin sa pag-align sa mga Kusug sa ubang partido politikal sa Dakbayan sa Sugbo alang sa posibleng alyansa apan wala niya ibutyag ang political party.

Niadtong 2022 nasyonal ug lokal nga eleksiyon, ang Kusug party nahiusa ngadto sa usa ka koalisyon uban sa Barug Partido ni Cebu City Mayor Michael Rama ug Panaghiusa Party ni kanhi City Councilor ug Metropolitan Cebu Water District chairman Jose "Joey" Daluz III.

Matod ni Garcia nga walay opisyal nga pagkabungkag sa koalisyon apan ang matag partido nisuway na sa lainlaing direksyon.

"Everything is fluid.... nothing is written yet until the formal declaration," dugang ni Garcia.

Sa laing bahin, kinsa nailhan nga kaalyado ni Rama, nitug-an sa mga tigbalita niadtong Lunes nga nibiya sa ilang Partido Barug ang napiling mayor sa dakbayan aron mokandidato nga independente nga wala silay konsultasyon hinungdan nga nakig-alayon siya sa Kusug party ni Garcia.

"In short, siya (Rama) ang nibiya," matod ni Alcover.

Sa miaging 2023 Barangay ug Sangguniang Election, si Alcover niingon nga dunay mga barangay officials nga nadismaya sa pagdumili ni Rama sa pagpataas sa ilang mga kamot nga niingon nga dili siya gustong ipakita nga props sa ilang kandidatura.

Sila si Gealon, Labella, ug Osmeña nipadayag sa ilang suporta sa pamunoan ni Garcia ug unsa kalahi ang city hall ubos sa timon ni Rama kon itandi sa kalampusan nga nahimo ni Garcia sa city hall ubos sa iyang pagduma. /EHP