Acting Mayor Garcia: Diplomasiya gipatigbabaw

Diplomatiko nga polisiya maoy direksiyon ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa iyang State of the City Address (SOCA) sa Miyerkules, Huyo 3, 2024.

Gipatigbabaw niya ang slogan nga “Resulta ang Garantiya.”

Matod ni Garcia nga sa iyang paglingkod isip bise mayor, daghan ang nahimo sa 16th City Council nga naglakip sa pagmugna sa heritage district, pagtukod og cultural awards, ug pagpasiugda sa arts and heritage preservation.

Gihatagan og gibug-aton ni Garcia ang kamahinungdanon sa diplomasya sa pagsulbad sa mga dinalian nga isyo sa Kagamhanan sa Dakbayan.

“Diplomacy Works! Thro­ugh diplomacy, we managed a meaningful dialogue with the MCWD; dialogue that is poised to bear the fruit of water connection to the mountain barangays, thereby responding to the needs of constituents in the uplands,” dason ni Garcia.

Pinaagi sa diplomasya, dason niya, gipabalik ang Cebu Ports Authority (CPA) ngadto sa negotiating table ug mas duol sa pagsulbad sa kasungian nga naglambigit sa tulo ka mga kabtangan alang sa kaayuhan sa tanan.

Lakip kini sa isyo sa 93-1, nga nagpasabot sa pagtubag sa mga panginahanglan sa daghang mga residente sa Dakbayan sa Sugbo nga nag-okupar sa mga lote nga gipanag-iya sa Probinsiya.

Gipahinumdoman ni Garcia ang iyang mga kaubang alagad sa publiko nga magpabiling nakatutok sa pagtubag sa panginahanglan sa mga konstituwente, pagpauswag sa edukasyon alang sa mga kabos.

Paghatag og patas nga solusyon sa pabalay, pagpangita sa malungtarong kalambuan sa kasayuran, paghatag og kahigayunan sa panginabuhian, pagpalambo sa maayo nga sistema sa transportasyon, ug pagpabiling lig-on sa inklusibo nga pagdumala sa dakbayan. / JPS