Acting Mayor Garcia gusto maghimo og gabion dams

Napanglantawan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang posibilidad sa pagtukod og mga gabion dam sa mga bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo isip pagpangandam sa La Niña.

Sa press conference niadtong Huwebes, Mayo 23, 2024, si Garcia niingon nga iyang gimandoan si Task Force Gubat sa Baha (TFGB) overseer retired major general Melquiades Feliciano nga ipadayon ang ilang nasugdan.

Si Garcia niingon nga gipahibalo siya ni Feliciano nga ang TFGB nagsige og panghawan ug pagkalot sa mga sapa sa dakbayan sa Sugbo.

Hinuon, gusto ni Garcia nga adunay mga gabion dam aron makontrolar ang agos sa tubig gikan sa mga bukirang barangay.

“Grabe atong baha kay it will find its own way, moadto na sa dan ug sa mga balay, but if you can delay ang pagdagayday sa tubig gikan sa bukid, perhaps pwede nga dili kaayo mobaha,” matod n Garcia.

Si Garcia nitataw nga pipila ka mga drainage sa dakbayan gitukod pa niadtong dekada 70 ug wala na mausab sukad niadto. / AML