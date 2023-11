Acting Mayor Garcia misalig pa sa CCPO

Bisan sa sunodsunod nga mga krimen sa dakbayan sa Sugbo sama sa pagtulis sa usa ka pawnshop sa dalan Colon, misalig gihapon ang Kagamhanan sa Siyudad sa Cebu City Police Office (CCPO).

Gipadayag kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa iyang pagbisita sa Camp Sotero Cabahug aron buksan ang bag-ong gi-renovate nga firing range nga gigastuhan sa Kagamhanan sa Dakbayan, Huwebes sa buntag, Nobiyembre 30, 2023.

Gidayeg ni Garcia ang CCPO sa dali nga pagkasikop sa gituohang mga responsabli sa krimen.

Lakip sa nadakpan ang giingon nga mastermind nga si Jigger Geverola nga gitudlo nilang Dann Carlo Geverola Flores ug Jordan Baquiano, mga suspek sa tulis.

Dugang ni Garcia nga suportado sa Kagamhanan sa Siyudad ang CCPO kay kontento sila sa performance niini.

Subay niini, hingpit na nga gi turnover sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang 56 ka basic assault rifles ug 4 ka sniper rifles ngadto sa CCPO human nakompleto na ang mga papeles nga giproseso sa milabay’ng katuigan.

Ang administrasyon ni anhing Cebu City Mayor Edgardo Labella ang nipalit sa maong mga armas apan tungod sa kadaghang papel nga iproseso, karon pa hingpit nga natapos.

Matod ni Garcia nga nagpamatuod kini sa padayon nga suporta sa Cebu City Hall sa kapulisan aron mahimo’ng kompleto na sa kagamitan ang CCPO.

INQUEST

Samtang gipaubos na sa inquest proceedings ang mga responsabli sa pagtulis nga silang Flores, Baquiano ug ang gitudlo nga mastermind sa krimen nga si Jigger.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nihulagway nga lig-on ang ilang ebidensya nga nagtumbok sa mga suspek nga maoy nanulis.

Usa na niini ang pag-angkon nilang Flores ug Baquiano nga si Jigger ang nimando kanila sa pagtago sa getaway vehicle paingon sa bukid sa Argao apan na intercept sila sa gilusad nga checkpoint sa lungsod sa Sibonga niadtong Lunes sa kaadlawon.

“We are confident the Cebu City Police Office is able to generate or establish the required quantum of proof para ma forward ang kaso,” matod ni Pelare.