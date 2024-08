Acting Mayor Garcia mopili’g hepe sa CCPO

Niadtong miaging semana, gihulipan sa katungdanan ang hepe sa kapulisan sa dak­bayan a Sugbo nga si Police Colonel Ireneo Da­logdog human sa usa ka tuig ug siyam ka buwan sa maong posisyon.

Ang mihulip kaniya mao ang hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga si Police Colonel Antonietto Cañete.

Apan matod ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa interview sa mga sakop sa media nga kinahanglan pa siya nga mopili og kinsa ang mamahimong CCPO director nga gi uyonan usab ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin.

Matod ni Pelare nga naa sa balaod nga ang mayor dunay katungod nga mopili sa iyang nagustohan nga mamahimong mangulo sa mga pulis sa iyang syudad.

Tungod niini mopadala ang Police Regional Office (PRO) 7 ug lima ka mga pangalan sa pakig alayon sa National Police Commission kun NAPOLCOM usa na niini ang pangalan ni Canete nga maoy acting CCPO director aron maka tud­lo na ang mayor kung kinsa ang iyang gusto.

“Actually we are on the process of sending the names, because that is mandated by the law, under Republic Act 8551 the mayor or the local chief executive has the authority to choose from five recommandées, and the Police Regional Office 7 of course in coordination with Napolcom will be sending the names for his perusal,” matod ni Pelare.

Mipasabot si Pelare nga tungod kay gihulipan man ang kasamtangan nga hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo kinahanglan nga ang regional director sa PRO 7 ang motudlo isip acting capacity samtang wala pa makapili ang mayor sa dakbayan sa Sugbo.

Ang pagrelibo kang Dalogdog kabahin kini sa career path sa PNP Organization aron mosaka usab ang rango niini ug makab-ot ang tinguha nga mahimong heneral sa umaabot nga mga adlaw.

Nakadayeg si General Aberin sa performance ni Dalogdog sa dakbayan sa Sugbo tungod sa malampuson nga paghatag sa seguridad atol sa mga dagkong kalihukan sama sa duha ka Sinulog, Central Visayas Regional Athletic Association (CVRAA) ug ang labing dako ang Palarong Pambansa 2024 nga gihulagway nga labing malampuson ug malinawon nga national sports event. / AYB