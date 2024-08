Acting Mayor Garcia: Sinulog ibalik sa CCSC

Tungod sa daghang reklamo sa Sinulog festival karong tuiga sa South Road Properties (SRP), nakaaghat si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga ibalik ang Sinulog Festval sa Cebu City Sports Center (CCSC) alang sa umaabot nga Enero 2025.

Sa interview niadtong Huwebes, Agusto 22, si Garcia niingon nga sa unang semana sa Septiyembre, sugdan na niya pagtigom ang tanang stakeholders lakip na ang Sinulog Foundation Inc. ug ang Executive Committee aron sugdan ang pagpangandam sa 2025 Sinulog Festival.

Matod ni Garcia nga nakadawat siya og daghang reklamo gikan sa mga partisipante nga contingents ug dancers, working committees, ug sa mga tumatan-aw sa direktang init sa adlaw, kuwang sa kapasilungan, ug kakuwang sa kasilyas ug uban pang pasilidad atol sa 2024 Sinulog Grand Parade and Showdown sa SRP.

"Wala sila'y tubig, CR (comfort room), kapasilungan, so daghan kayo og reklamo sa dancers and not that ang spectators," matod ni Garcia.

Kini nunot sa iyang pag-anunsyo sa Miyerkules, Agusto 21, atol sa One Cebu Expo sa SM Seaside Cebu.

Siya nangatarungan nga siya gihapon ang mahimong acting mayor sa Nobyimbre 2024, sa dili pa ang napili nga Cebu City nga si Michael Rama mobalik gikan sa iyang unom ka buwan nga preventive suspension sukad niadtong Mayo.

Ang pagbalik ni Rama sa Nobiyembre, matod ni Garcia, duha na lang ka buwan sa dili pa ang dakong kalihokan.

"I cannot wait anymore nga mag-planning ta nga November-sugod kay December-January Sinulog na. Unya holidays baya taas kaayo so daghan kaayo nga wala na'y meetings.. daghan og walay trabaho," pasabot ni Garcia.

"The planning is September, October, November, so inig balik ni Mayor Mike (amo i-present) sa November kung iyahang ilisdan, what can I do nga dili naman ako ang mayor (ana), pero naghimo nako og plano para sa Sinulog," dugang ni Garcia.

Dugang pa niya nga ang CCSC niagi og renovation ug rehabilitation nunot sa malampusong pagpahigayon sa 2024 Palarong Pambansa niadto pang Hulyo.

Si Garcia niingon nga ang CCSC adunay bag-ong LED screens lakip na ang mga bag-ong electrical wirings diin iyang nakita nga ang sports facility maoy perfect venue sa umaabot nga Sinulog.

Dugang pa niya nga ang nagpadayong konstruksyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) dili sab makababag sa pagbalik sa 2025 Sinulog ngadto sa CCSC.

"Kato diay (Sinulog sa Kabataan) nga naa man sad tung CBRT, unya atu lang gipangtang tung barriers and stoppers, unya successful man. So, there is no reason nganung dili ma successful," matod ni Garcia.

Si Rama, sa sayo pa, nipahibawo sa iyang hugot nga desisyon nga ipahigayon sa ikatulong higayon ang Sinulog sa SRP alang sa safety consideration. / EHP