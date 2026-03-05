Acting Minglanilla mayor pormal nang nanumpa

Pormal nang nanumpa isip Acting Minglanilla Mayor si Lheslen Enad ug Acting Vice Mayor Joe Romulus “Mulot” Laput sa Kapitolyo sa Marso 4, 2026.
Ang duha nanumpa atubangan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa pag-assume sa katungdanan tungod sa pagkasuspenso sa 12 ka mga opisyal sa lungsod nga naglakip nila ni Mayor Rajiv Enad ug Vice Mayor Lani Pena.
Nisaad si Lheslen sa iyang pagseguro sa hapsay nga pagdumala ug padayong paghatag og serbisyo sa mga konstituwente sa Minglanilla taliwa sa hagit sa temporaryong pagbiya ni Mayor Rajiv sa katungdanan.
Ang pagdumala sa mga bag-ong opisyal molanat og usa ka tuig subay sa pagtuman sa gipakanaog nga desisyon sa Ombudsman. /ANV