Active shooter drills ipahigayon sa DepEd

Pahugtan sa Department of Education (DepEd) ang mga lakang alang sa kaluwasan sa eskwelahan pinaagi sa pagmugna og mga active shooter drill, sumala ni Secretary Sonny Angara niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
Matod ni Angara, ang mga drill alang sa pagpamusil—nga magpakita sa mga estudyante ug magtutudlo kon unsaon paglihok ug pagtubag kon pananglit adunay mahitabong pagpamusil sulod sa campus—sugdan na karong Biyernes, Hulyo 10.
Kini nga lakang gihimo human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nikalas sa kinabuhi sa tulo ka estudyante ug nakaangol og laing 20 ka indibidwal.
Ang duha ka suspek mga estudyante sa Grade 9 sa mao gihapong tunghaan.
“Nag-a-adjust tayo kasi ito ‘yung kauna-unahang school shooting. Ibig sabihin, estudyante ang namaril,” matod ni Angara.
“Ginagawa na natin yung active shooter drills. Ano'ng gagawin kapag may shooting sa eskwelahan. May ila-launch tayo sa Biyernes na yung shooting drills ay ipapakita natin anong kailangang gawin. Kapag may bumaril sa eskwelahan, lahat tayo may protocol na automatic,” dugang pa niya.
Gawas sa pag-andam sa mga tunghaan alang sa mga sitwasyon sa pagpamusil, gipahayag sab sa hepe sa edukasyon nga mangayo og tabang ang DepEd sa Philippine National Police (PNP) aron matubag ang nagkadaghang bahad sa bomba nga nadawat sa mga eskwelahan.
Matod ni Angara, kinahanglang mokoordinar ang mga tunghaan sa kapulisan, ilabi na sa mga Special Weapons and Tactics (Swat) team sa PNP, aron mosusi sa mga campus matag higayon nga adunay i-report nga bahad sa bomba. / TPM / SunStar Philippines