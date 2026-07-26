Active Shooter Seminar gipahigayon alang sa mga scout sa Mandaue ug Sugbo

Hangtod karon pabilin nga gikahadlokan ang nahitabo nga shooting incident sa sulod sa tunghaan sa San Jose National High School sa dakbayan sa Tacloban niadtong Hunyo 22, 2026 nga mikalas og tulo ka kinabuhi ug 13 ang naangol.
Tungod niini ang Junior High school BSP Scouting Unit sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu sa siyudad sa Mandaue nanguna sa gihimong Active Shooter Seminar “Scouts for Safety: Seminar on the Do’s and Don’ts During School Active Shooting Scenario” sa Sabado, Hulyo 25, 2026 sa pagpanguna sa ilang aktibo nga Boy Scout ug Girl Scout ug sa Special Weapons and Tactics (SWAT) sa Mandaue City Police Office.
Dul-an sa usa ka gatus ka mga Scouts sa lain-laing tunghaan sa dakbayan sa Mandaue ug siyudad sa Sugbo ang misalmot sa seminar nga diin gipangunahan kini ni Patricia Louise Pelare nga maoy leader sa Ateneo de Cebu Scouts.
Matod ni Pelare nga mga boy scout sa lain-laing tunghaan sa Mandaue ug Cebu City ang misalmot sa maong seminar nga naa pa sa grade 7 ngadto sa grade 10.
Iyang gipangunahan ang maong kalihukan tungod kay nakita niya kung unsa ka mahinungdanon nga andam ang tanang estudyante kung unsay ilang buhaton kung kini mahitabo sa ilang eskwelahan.
“I want something that in preparation for events like that mga disasters events that maybe we are scouts especially were in Mandaue soon we gonna implement that in Ateneo, that we know what to do, that were educated on the things, the skills in preparation for school shootings like this, other than that I really want scouts as well to be able to stay educated on relevant issues like this because we know we choose this path nga we want to stay educated and serve the country and the community for a better good,” matod ni Pelare.
Atol sa seminar ang mga personnel sa SWAT mitudlo kanila unsay buhaton kung dunay mahitabong on going nga shooting incident sa sulod sa tunghaan. Tulo ka butang ang ilang buhaton kung dunay active shooting sa sulod sa tunghaan kini mao ang pag dagan, tago ug ang labing kataposan nga buhaton mao ang pag sukol kung wala nay laing paagi.
Nakita hinuon sa mga nag seminar kanila nga mga sakop sa MCPO nga dali nga naka kat-on ang mga bata ug gitinguha nila nga ma apply kini sa uban pa nga mga tunghaan sa siyudad sa Mandaue. / AYB