AD extension gikuwestiyon

Karong Biyernes, Agusto 7, 2026 (PH time), puwede na matanyagan sa Washington Wizards ang bag-o nilang pambato nga si Anthony Davis og upat ka tuig nga maximum contract extension nga magbalor og $275 million.
Apan adunay mga nagduda kon buhaton kini sa Wizards gumikan kay naila sa si Davis nga kanunay lang maangol.
Sa miaging duha ka seasons sa National Basketball Association (NBA), sulod lang sa 71 ka mga duwa nakapakita og aksiyon si Davis tungod sa nagkadaiyang pagkaangol nga iyang nasinati.
Kon himsog lang si Davis, dili ikalimod nga dako gyud siya'g matabang sa Wizards kaabag si Trae Young. / Gikan sa wires