Adamson kampyon sa 1st SSL Cebu leg

Gipanghampak sa Adamson University (AU) Lady Falcons ang Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles, 25-15, 26-24, 25-14, aron angkunon ang kampyunato sa 1st Shakey’s Super League (SSL) National Invitationals Cebu leg niadtong Dominggo, Agusto 24, 2025, sa Mandaue Sports Complex, Dakbayan sa Mandaue.
Ang Lady Falcons, representante sa University Athletic Association of the Philippines kauban ang Blue Eagles, ninghuman sa tulo ka mga adlaw nga kompetisyon nga wala’y pilde.
Sa sayo pa, gipanghampak sab sa Lady Falcons ang teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) nga mao ang University of San Carlos (USC) Lady Warriors ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Lady Panthers.
Sama sa naandan, ang team captain nga si Shaina Nitura mao na ang ang nangulo sa Lady Falcons pinaagi sa iyang 15 kills, upat ka aces, ug upat sab ka killer blocks.
Siya ang napiling Best Player of the Cebu Leg awardee.
Sa laing duwa, ang lady Warriors ningbuntog sa Lady Panthers, 22-25, 25-17, 25-23, 25-14.
Basi sa mga resulta sa katapusang adlaw sa kompetisyon, nakuha sa Lady Warriors ang ikaduhang puwesto, ikatulo ang Blue Eagles ug ikaupat ang Lady Panthers. / ESL