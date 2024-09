Adducul nakasabot ni Baltazar

Nakumpara ang desisyon ni Justine Baltazar nga magpabilin una sa Maharlika Pilipinas Basketbal League (MPBL) sulod sa taastaas nga panahon una kini nisulod sa Philippine Basketball Association (PBA) ngadto sa gihimo ni Rommel Adducul kaniadto.

Kahinumdoman nga nakadesisyon si Adducul nga moduwa una sa nabungkag nga Metropolitan Basketball Association (MBA) imbes nga moderetso sa PBA.

Si Baltazar taod-taod pa nagduwa sa Pampanga Giant Lanterns sa MPBL una kini nakadedisyon nga moapil sa niaging rookie draft sa PBA Season 49 diin napili siyang No. 1 overall pick sa Converge FiberXers.

Tungod sa iyang obligasyon sa Giant Lanterns, wala pa nakaduwa si Baltazar sa FiberXers sa kasamtangang nagpadayon nga PBA Governors’ Cup.

Nagkanayon si Adducul nga nakasabot siya ni Baltazar nganong wala dayon kini nisulod sa PBA nga taod-taod na man kining hinog na nga moduwa sa labing unang professional nga liga sa Asya.

“I do believe sa timing. You cannot question timing,” matod ni Adducul nga napatik sa Spin.ph.

“Siguro may ibang naiisip siya bago siya mag-PBA kaya nag-stay muna siya sa MPBL.”

Gipasabot ni Adducul nga wala dayon siya nisulod sa PBA kaniadto tungod kay gusto pa niyang mahashasan ang iyang abilidad sa MBA.

Nagtuo si Adducul nga mao sab kini ang gibuhat ni Baltazar. / ESL