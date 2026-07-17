Adebayo dili ra silutan sa NBA

Dili ra silutan sa National Basketball Association (NBA) si Miami Heat All-Star center Bam Adebayo taliwala sa giingong pagsukmag niini sa iyang kanhi kauban nga si Tyler Herro ning bag-ohay lang.
Si Adebayo nasuko sa kritikal nga komentaryo ni Herro sa social media kabahin sa obligasyon isip Heat team captain.
Gikataho nga nasigpatan ni Adebayo si Herro sa usa ka practice court sa Las Vegas, naglalis ang duha, ug gisukmag ni Adebayo si Herro sa nawong. Hinuon, dali ra nga silang nauwang.
Ang NBA nakighugpong sa National Basketball Players Association (NBPA) una kini nibuhi og desisyon kabahin sa isyu. / Gikan sa wires