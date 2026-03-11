Adebayo mitali og 83 puntos

Nagbangis og maayo si Bam Adebayo ug nikulit kini’g kasaysayan pinaagi sa pagrehistro og makapangangha nga 83 puntos, nga maoy nag-agak sa host Miami Heat ngadto sa dakong kadaugan batok sa Washington Wizards, 150-129, kagahapon, Miyerkules, Marso 11, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nailog ni Abebayo ang ikaduhang puwesto sa labing dakong puntos nga nahimo sa usa ka magduduwa sa usa ka duwa diin iyang naapsan si anhing Kobe Bryant, kinsa nitali og 81 puntos alang sa Los Angeles Lakers batok sa Toronto Raptors niadtong 2006.
Ang nag-una ning maong tapok mao si legendary Wilt Chamberlain, kinsa nimugna og 100 puntos alang sa Philadelphia Warriors (Golden State karon) batok sa New York Knicks niadtong 1962.
Nialisngaw nang daan nga makamugna si Adebayo og kasaysayan dihang nipupo na siya og 31 puntos pagkahuman pa lang sa 1st quarter diin nakaposte og 40-29 nga labaw ang Heat.
Gumikan sa kainit sa mga kamot ni Adebayo, tataw nga gilawgan siya og maayo og bola sa iyang mga kauban. Sa halftime, nakamugna siya og 43 puntos unya pagkahuman sa 3rd quarter, aduna na siya’y 62 puntos.
"Somebody had to pass me the ball. I appreciate coach (Erik Spoelstra) for drawing up plays for me and I got it going tonight," matod ni Adebayo.
Sa hinapos nga bahin sa 4th quarter, nasiak na ni Adebayo ang 20 anyos nga rekord ni Bryant.
Naposte ni Adebayo ang highest-scoring game sa kasaysayan sa Heat diin iyang nabuak ang rekord ni LeBron James nga 61 puntos, nga iyang natali niadtong 2014 dihang nagduwa pa kini sa Heat.
Ning sangkaa, si Adebayo nirehistro og 20-for-43 field goals, 7-for-22 three-point shooting ug 36-for-43 sa free-throw line, nga bag-ong freethrow record sa NBA.
"In the second half I was a little bit more intentional trying to get him some touches. I would say once he got to 50, then we're thinking, all right, let's maybe get to 60. Then when he got to 60, just keep going. Might as well go for 70,” pasabot ni Spoelstra.
"I wanted him to have a moment with the crowd to really enjoy this historic night in front of all the fans. So I didn't stop until he got to Kobe's (record)." / Gikan sa wires