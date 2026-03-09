Adebayo nakaabot og 10,000 puntos

Nakig-uban si Bam Adebayo kang legend Dwayne Wade sa grupo sa 10-point scorers sa kasaysayan sa Miami Heat.

Nahitabo kini kagahapon, Lunes, Marso 9, 2026 (PH time), atol sa kadaugan sa Heat batok sa Eastern Conference leader Detroit Pistons, 121-110, sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, nagkinahanglan si Adebayo og 23 puntos aron makaabot og 10,000 puntos sa kinatibuk-an. Nakamugna siya og 24 puntos.

"Obviously, this organization believes in me. I've been here that long so I can get 10K with the same team,” matod ni Adebayo. / Gikan sa wires