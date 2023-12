Adlaw na's paghukom

Duwa karon:

5:15 pm- SHS-AdC batok UV (Game 3 HS Finals)

Wala na’y laing pagsidlak sa adlaw, ang modaug mao ang maghari samtang magminghoy ang mapilde.

Mao kini ang senaryo sa panagharong og balik sa defending champions Sacred Heart school-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers sa deciding Game 3 sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball high school division finals series ning Biyernes, Disyembre 15, 2023, sa Cebu Coliseum.

Ang Baby Green Lancers ni coach Jun Pepito maoy niangkon sa kadaugan sa Game 1 sa series, 54-62, niadtong Lunes, Disyembre 11, 2023.

Apan sa Game 2, hingpit nga gibalit-ad sa Magis Eagles ni coach Rommel Rasmo ang dagan sa sugilanon ug ilang gipangmakmak ang Baby Green Lancers, 80-65.

Sama sa naandan, ang kadaugan sa Magis Eagles sa Game 2 gipangulohan na sab ni Jared Bahay pinaagi sa iyang 25 puntos diin 17 niini iyang gimugna sa 2nd half.

Ning puntoha, seguradong pareha og mentalidad ang duha ka mga kampo – kaya nilang angkunon ang kamp­yunato.

Gawas ni Bahay, ang Magis Eagles magsalig sab og maayo nila ni Froiland Maglasang, Jelomar Rota ug RJ Dacalos.

Sa ilang bahin, ang Baby Green Lancers mosandig sa abilidad nila ni Roderick Cambarijan, Ismael Coldura ug John Dela Torre.