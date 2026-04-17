Adlaw na's paghukom

Adlaw na sa paghukom, ang mga modaog makaabante sa Playoffs sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) samtang ang mga mapilde moduyog sa kasubo sa mga sayong nanamilit.
Mao kini ang senaryo sa pag-asdang sa Golden State Warriors sa balwarte sa Phoenix Suns ug sa pag-ataki sa Charlotte Hornets sa kampo sa Orlando Magic karong Sabado, Abril 18, 2026 (PH time), atol sa katapusang adlaw sa Play-in Tournament.
Ang modaog tali sa Warriors ug Suns opisyal nga mahimong No. 8 team sa Western Conference ug mao ang makaangkon sa katungod sa pagpakigbatok sa defending champion ug No. 1 overall Oklahoma City Thunder alang sa Playoffs 1st round best-of-seven series. Ang kombati sugdan sa alas 10:00 sa buntag.
Ang Warriors, nga ninghuman sa regular season isip West No. 10 team, nakaabot ning puntoha pinaagi sa pagtaktak sa No. 9 Los Angeles Clippers, 126-121, sa premiro nilang tahas sa Play-in.
Sa ilang bahin, ang Suns, nga ninghuman sa regular season isip West No. 7, naabot ning sangkaa human sila gipilde sa Portland Trail Blazers, 110-114, sa premiro sab nilang duwa sa Play-in.
Ning ilang panagparang, makonsiderar nga mas taas ang morale sa Warriors gumikan kay katulo nila gipilde ang Suns sulod sa upat nila ka mga engkuwentro sa regular season.
Sama sa naandan, ang Warriors magsalig og maayo sa opensa ni Stephen Curry ug depensa ni Draymond Green samtang ang Suns mosandig og maayo sa katakos nila ni Fil-Am Star Jalen Green ug Devon Booker.
Sa laing sangka, ang modaog tali sa Hornets ug Magic mao ang katapusang makaabante sa Eastern Conference Playoffs isip No. 8 squad ug makaangkon sa katungod sa pagpakigbatok sa East No. 1 Detroit Pistons sa 1st round series.
Ang Hornets, nga maoy East No. 10 human sa regular season, naabot ning puntoha pinaagi sa pagtagak sa No. 9 Miami Heat pinagi sa overtime, 127-126, sa premiro nilang duwa sa Play-in.
Samtang ang Magic, nga maoy East No. 8 human sa regular season, natukmod ning maong tinagakay nga duwa human sila gipukan sa No. 7 Philadlephia 76ers, 97-109, sa premiro sab nilang tahas sa Play-in.
Sa upat nila ka mga sangka sa regular season, nakapabor ang Hornets, 3-1. / Gikan sa wires