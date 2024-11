Adlaw sa pagbangutan alang sa ‘Kristine’ sa Nobiyembre 4

Gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Nobiyembre 4, Lunes, isip Day of National Mourning alang sa mga biktima sa makalilisang nga Bagyong Kristine.

Pinaagi sa Proklamasyon No. 728 nga giluwatan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, gihatagan og gibug-aton ang kasubo sa tibuok nasod ug midasig sa tibuok Filipino nga mobarug aron maghiusa uban ang mga pamilya nga nakabsan og mga minahal sa kinabuhi ug mohalad og pag-ampo alang ngadto kanila.

“The nation deeply mourns this tragic loss, and joins the families and loved ones of our departed brothers and sisters in this moment of immense sorrow,” tipik sa maong proklamasyon.

Ang proklamasyon subay kini sa gidala nga kadaot sa Bagyong Kristine diin mikalas kini og 139 ka mga kinabuhi base na usab sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Oktubre 30.

Oktubre 21 hangtod 25 dihang mikusokuso ang Bagyong Kristine sa nasod diin hilabihan nga naapektohan ang Luzon ug pipila ka mga parte sa Kabisay-an nga nakasinati og grabeng pag-uwan ug pagbaha.

Sumatotal miabot usab sa 1,788,630 ka mga pamilya ang naapektohan sa Bagyong Kristine nga nakadala usab og kadaot sa mga panimalay, agrikultura, ug imprastraktura.

Isip parte sa maong proklamasyon, tanang buhatan sa gobyerno kinahanglan usab nga ibutang ang ilahang Phillippine flag sa half-mast gikan pagsubang sa adlaw hangdtod pagsalop.

“The entire nation is requested to offer prayers for the eternal repose of the souls of the victims,” si Presidente Marcos sa maong proklamasyon. / JGS