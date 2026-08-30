Admin sa aircon company, sikop human misulay og lugos sa dalaga

Usa ka 21-anyos nga lalaki nga admin sa aircon company ang gipasanginlan nga nangatang ug nisulay sa paglugos sa 22-anyos nga dalaga nga naglakaw daplin sa karsada sa may Barangay Basak Pardo, Dakbayan sa Sugbo mga alas 10:00 pasado sa gabii, Agusto 27, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Elias nga taga Barangay Quiot.
Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, misaysay matud pa ang biktima nga gitionan siya og kutsilyo ug gihikap ang pribadong parte sa iyang lawas.
Sa post sa social media ni Basak Pardo barangay captain Jun Tumulak, miingon kini nga ''wala molampos'' ang maong suspek sa iyang plano nga manghilabot sa biktima sanglit nakasyagit ang dalaga dihang gitionan og kutsilyo.
Matud pa nga mibuhi og pulong si Elias ngadto sa dalaga nga ''kausa lang.''
Dihang nakasyagit ang biktima, matud pa nga natarantar si Elias ug nidagan hinungdan nga naalarma ang mga tawo nga miresulta sa dali niya nga pagkasikop.
Atol sa pagpangutana ngadto sa suspek sa maong pasangil, midepensa kini nga nalimot na siya sanglit pwerte niyang huboga niadtong higayona.
Katapusan niyang nahinumdoman matud pa nga iyang nakit-an ang biktima kauban ang laing babaye nga galakaw ug iyaha kini nga nasugatan samtang padung siya nga mopauli.
''Wa na jud ko kahinumdom, maam. Nisyagit daw na ang biktima nya nidagan maong nidagan nalang pud ko,'' matud ni Elias.
Dugang sa suspek nga nakig-inom siya sa iyang mga kauban sa trabaho kay gaaway sila sa iyang asawa.
''Hangyoon lang unta nako si maam, ang biktima nga malooy lang unta siya. Di man jud nako intensyon, hubog lang jud kaayo ko ato, maam. Di man gyud ko salbahis nga tawo, maam. First time gyud nako nga na ingon ani. Wa jud koy intensyon nga bati gyud. Maytag maluoy lang pud si maam kay akoa ganahan lang jud mouli sa akong pamilya kay akong anak magsige man to og pangita nako gud. Maytag mahangyo lang nako si maam, maytag mapasaylo lang ko niya. Bisan man lang og mobayad lang ko niya, maam, compensation sa akong nabuhat kay wa man jud nako gituyo, hubog kaayo ko ato.''
Nagtingkagol na karon sa Inayawan Police Station si Elias ug gipaabot nga pasakaan og tukmang kaso. / JDG