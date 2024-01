ADMU bag-ong panimalay ni Bahay

Opisyal nga gianunsyo ni Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles star Jared Bahay nga moduwa siya sa Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles sa UAAP sa Manila.

Si Bahay, kinsa dili pa lang dugay niatras sa iyang pagbalhin sa University of the Philippines (UP) Maroons, nikompirmar ning maong lakang sa usa ka tapoktapok kauban ang Cebu Media niadtong Huwebes sa gabii, Enero 25, 2024.

Nitambong si Blue Eagles head coach Tab Baldwin ug team manager Epok Quimpo sa tapoktapok.

‘I’m attending Ateneo de Manila University because I want to continue my education in another Jesuit school. The opportunity to play right away is another reason I considered in making this decision,” opisyal nga pamahayag ni Bahay nga gipadangat ngadto sa Cebu Media.

Nagkanayon si Baldwin nga naghinamhinam na siya sa paghiabot ni Bahay sa Blue Eagles.

Si Bahay, kinsa kasamtangang MVP sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI), maoy gikonsiderar nga maoy numero unong high school player sa Pilipinas.

Sa iyang pagpatong sa kolehiyo, gilauman nga mohimo dayon og langas si Bahay sa bag-o niyang panimalay.