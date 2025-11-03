‘Adopt-a-family’ nga paagi gipatuman sa Bogo City niining panahon sa bagyo

Gipatuman sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Bogo ang “Adopt-a-family” nga paagi aron makapasilong ang mga pamilya nga walay kapuy-an panahon sa bagyo ug ilabi na kadtong bag-o lang nawad-an og panimalay tungod sa linog sa Northern Cebu.
Kini maoy gipahibalo ni Bogo City Public Information Officer Jeany Eve Ynot subay sa gihimong pagpangandam sa pag-igo ni bagyong Tino sa Sugbo.
Sa Nobiyembre 3, 2025, nakasugod na ang Kagamhanan sa dakbayan sa pagpabakwit sa mga residente nga anaa sa risgo nga lugar lakip na kadtong anaa nahimutang sa mga temporary relocation site.
Gi-dismantle na sab niini ang tents nga temporaryong gipasilungan sa mga pamilyang nabiktima sa linog aron makabalhin sa mas luwas nga lugar.
Ang evacuation site sa dakbayan nahimutang sa Don Celestino Martinez Sports Complex, bukas kini sa tanan apan limitado ang kapasidad tungod sa safety protocols nga kinahanglang sundon sa kagamhanan tungod sa naangkong epekto sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gawas sa sports complex, aduna usay nipasilong sa mga school building o sa barangay evacuation areas nga luwas kapasilungan.
“Barangays are taking inventory of families staying in tents and identifying those who can take shelter with relatives or neighbors who have safer homes,” matod ni Ynot.
“This helps reduce overcrowding in evacuation sites and minimizes risks like panic or stampede in case of aftershocks,” dugang niya.
Aduna usab mga sakyanan nga giandam kon ugaling dunay mga pamilyang uwahi na makadesisyon sa pagbakwit.
Ang “Adopt-a-Family” nga paagi giingong dili na bag-o alang sa mga taga norte sanglit nahimo nila kining paagiha niadtong 2013 human sa bagyong Yolanda. / ANV