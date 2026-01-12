‘Adopt-a-Farm’ sa Kapitolyo, hingpit nang gi-institutionalize

Mas maprotektahan ug mapalambo na ang panginabuhian sa mga mag-uuma ug mangingisda sa Sugbo human gihimong opisyal ni Gobernador Pamela Baricuatro ang “Adopt-a-Farm Program”.
Gitukod sab ang Provincial Agriculture and Fishery Conservation and Development Council (PAFCDC) aron maoy motutok sa agrikultura ug panagatan sa probinsiya.
Kini nga mga lakang nagtinguha sa pagpaspas sa pagbangon sa agrikultura, pagseguro sa seguridad sa pagkaon, ug pagpalambo sa malungtarong pagdumala sa agrikultura, ug panagatan sa Sugbo.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Cebu Province Public Information page niadtong Lunes, Enero 12, 2026, duha executive order ang nagsagop sa Adopt-a-Farm Program isip kabahin sa plano sa Sugbo alang sa pagbangon sa ekonomiya sa agrikultura ubos sa Kumbati Cebu Task Force.
Tuyo sa programa nga paspasan ang pag-ayo sa mga kaumahan nga nadaot sa mga niaging kalamidad, lakip na ang linog, Bagyong Tino, ug ang grabing baha nga nakabalda sa produksyon sa pagkaon, sistema sa irigasyon, ug panginabuhian sa mga mag-uuma.
Ang Adopt-a-Farm Program nanawagan sa publiko ug pribadong sektor, mga grupo sa komunidad, tunghaan, ug mga development partners nga direktang mosuporta sa mga apektadong umahan o mga dapit nga pang-agrikultura.
Ang tabang mahimong maglakip sa paglimpyo ug pag-ayo sa yuta, paghatag og mga binhi, abuno, ug ekipo, pag-ayo sa mga irigasyon ug dalan gikan sa farm-to-market roads, pagdala og bag-ong teknolohiya sa pagpanguma, pagtabang sa pautang ug insurance, ug pagkonektar sa mga produkto ngadto sa mga pumapalit.
Usa ka steering committee nga pangulohan sa Provincial Agriculturist ang modumala ug mobantay sa pagpatuman niini nga programa.
Sa lain nga executive order, gihimo sab ni Baricuatro nga opisyal ang PAFCDC aron palig-unon ang pagdumala sa sektor sa agrikultura ug panagatan sa probinsiya sa taas nga panahon.
Ang konseho nga pangulohan sa gobernador, gitahasan sa paghatag og mga polisiya, pagpasiugda sa mga pamaagi sa pagpanguma ug panagat nga nakabase sa siyensya ug climate-resilient, pagpanalipod sa mga umahan ug kadagatan, ug pagpalambo sa kalidad sa mga produkto aron mas daling mabaligya. / CDF