Aduna na bay PBB Celebrity Collab part 2?

Nakapukaw og kuryosidad sa social media ang Star Magic human nag-post sa Instagram og usa ka makalingaw nga teaser nga nakakuha dayon sa atensyon sa mga Kapamilya ug Kapuso fans.
Ang maong post nagpakita og karaang estilo sa MS Paint drawing sa usa ka yellow ug blue nga balay ug ang sinulat-kamot.
“Pano ’to i-save? 2.0,” sulat sa maong drawing nga nakamugna og speculation online.
Daghan dayon ang nikomento diin ang uban niingon nga basin bag-o kini nga season sa Pinoy Big Brother, samtang ang uban nagduda nga usa kini ka dako nga kolaborasyon sa mga sikat nga TV personalities.
Sa caption, nagbilin og hint ang Star Magic nga adunay big announcement nga moabot, samtang aduna kini sa usa ka makalingaw nga pahimangno.
“Mga Kapuso & Kapamilya. Wla c admin. Pinag-day off q muna. Pano ba i-save to? May announcement kc ako. – Kuya,” caption sa maong post.
Bisan og wala pa gisulti ang opisyal nga detalye, nagpasabot kini nga adunay dakong pasabog ang entertainment giant ug posible nga cross-network nga kolaborasyon o pagbalik sa usa ka paboritong franchise.
Hangtod sa final announcement, madasigon nga nag-refresh sa ilang mga feed ang fans ug naghulat sa “2.0” nga surpresa sa Star Magic. / BJC