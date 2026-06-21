Aduna na’y pundo nga gitagana aron mapahimuslan na ang Argao bridge

Nasiguro na ang pundo nga gamiton aron mapahimuslan na ang P106-million bridge sa Lungsod sa Argao, Cebu, sumala sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 2nd District Engineering Office, human kini gisusi sa publiko ang pagkalangan sa paghuman sa maong proyekto.
Ang taytayan, nga nahuman pa niadtong 2023, nakakuha og dakong atensyon sa online human ang mga hulagway ug video nagpakita nga ang estruktura nauman nga wala’y sumpay nga karsada, hinungdan nga dili kini maagian bisan nahuman na.
Sa usa ka interbyu, gipasabot ni DPWH Cebu 2nd District Engineering Office Engineer Francis Flores niadtong Miyerkules, Hunyo 16, 2026, nga ang orihinal nga P106-million nga pundo, nga giaprubahan niadtong 2022, alang lang sa estruktura sa taytayan ug wala nalakip niini ang pagtukod sa mga sumpay nga karsada.
"Ang P106 milyon para raman to sa bridge mismo. Nahuman siya og 2023 pero base sa regional office, wala to'y approaches," matod ni Flores.
Iyang gipadayag nga wala’y budget request nga gihimo niadtong 2024 alang sa sumpay nga mga karsada. Ang district office ug regional office hiniusang nangayo og pundo niadto lang 2025.
Ang hangyo naapil na sa 2026 General Appropriations Act (GAA).
"Subo lang kay medyo nadugay ang proseso, apan ang pundo para sa mga approaches naapil na karon sa 2026 GAA, aron mahuman ang proyekto ug maagian na kini," dugang ni Flores.
Sumala ni Flores, usa ka bulag nga P51 milyon ang gigahin alang sa pagtukod sa mga sumpay nga karsada.
Ang proyekto gikatakdang isubasta o ipaubos sa bidding karong Hunyo 30.
Iyang gidugang nga si Sec. Vince Dizon nimando nga dalion ang paghuman sa maong proyekto.
Samtang, si Argao Vice Mayor Orvi Ortega nagkanayon nga ang Kagamhanang Lokal nagpukaw na sa atensyon sa district engineering office kabahin sa wala pa nahumang proyekto.
Gibutyag ni Ortega nga ang Sangguniang Bayan nagpasa og resolusyon sa sayong bahin sa Hunyo nga nag-awhag kang Flores nga hatagan og prayoridad ang paghuman sa proyekto.
Ang taytayan giuwan og pagsaway sa publiko ug sa online sa nilabay nga mga semana, diin ang mga lumolupyo nangutana kon ngano nga ang usa ka nahumang taytayan nagpabiling dili maagian pipila ka tuig gikan sa pagkahuman niini.
Matod ni Flores nga sa higayon nga mahuman na ang proseso sa bidding ug adunay mapili nga kontraktor, ang trabaho sa mga sumpay nga karsada mahimo nang masugdan dayon aron magamit na ang mapahimuslan na ang taytayan. / DPC