Aduna nay relocation site sa gibahaan sa Bagyong Tino

Gilaraw ni Gobernador Pamela Baricuatro nga irekomendar sa buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga posibleng mahimong relocation site sa mga nabiktima sa Bagyong Tino kansang mga balay gibanlas sa grabeng baha.
Nagkanayon si Baricuatro nga makig-alayon ang Kapitolyo sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) aron masusi ang mga luna nga nahimutang sa Dakbayan sa Talisay ug Lungsod sa Minglanilla nga giingong kabahin sa agricultural land apan gikinahanglan nga susihon kini og dugang sa ahensiya aron maseguro nga luwas kining kapuy-an.
Kini kabahin sa long term nga plano sa gobernador alang sa mga apektado diin lakip na niini ang posibleng paghimo og kabalayan sa lugar.
Subay niini, moabot sa 30 ka modular houses ang gi-donate sa Probinsiya sa Fujian, China sa Sugbo alang sa mga residente kinsang mga balay nangaguba tungod sa sunod-sunod nga kalamidad.
Si Chinese Consul General Zhang Zhen kinsa nirepresentar sa Fujian maoy nilagda sa deed of donation tali sa probinsiya isip kabahin sa ilang sisterhood.
Ang modular house usa ka prefabricated home o ginama nang daan ug mahimo i-assemble sa luna nga katukoran. / ANV