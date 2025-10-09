Adunay 1 ka winner sa Megalotto 6/45

Taga Probinsiya sa Leyte ang nag-inusarang mananaog sa P13-milyunes nga jackpot draw sa Megalotto 6/45 niadtong Miyerkules sa gabii.
Sa usa ka advisory niadtong Huwebes, ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) nagkanayon nga ang mananaug nga nipalit sa iyang tiket sa Poblacion, Calubian, Leyte, nakatag-an sa winning combination nga 25-28-42-17-01-22.
Ang mananaog adunay usa ka tuig sa pagkuha sa premyo nga P13,255,888.20 didto sa main office sa PCSO sa Mandaluyong City, apan kini ibanan og 20-porsiyentong buhis.
Ubos sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion law, ang mga daog sa lotto nga sobra sa PHP10,000 pahamtangan og 20-porsiyentong buhis.
Samtang, 34 sab ka tawo ang nakadaog og tag P32,000 matag usa tungod kay nakatag-an sila og lima sa unom ka winning digits; 1,542 ka bettors ang makakuha og P1,000 matag usa alang sa upat ka saktong digits, ug 22,357 ang madawat sa P30 matag usa alang sa tulo ka saktong digits.
Ang 6/45 Megalotto i-draw matag Lunes, Miyerkules, ug Biyernes.
Giawhag ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang publiko nga suportahan ang mga produkto sa sugal sa ahensiya aron makatigom og dugang kita alang sa mga inisyatiba sa panglawas, serbisyong medikal, ug ubang nasudnong mga charity.
Pinaagi sa mga mandatory contributions niini, ang PCSO dili lang makatabang sa mga tawo nga nagkinahanglan og medikal nga tabang, apan makahatag sab og pundo sa mga institusyon sa gobiyerno. / PNA