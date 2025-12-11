Adunay ‘iregularidad’ sa gihatag nga P8.3M employees incentives sa Carcar

Gikuwestyon sa Commission on Audit (COA) ang legalidad sa P8.366 milyunes nga one-time monetary incentive nga gi-release sa Carcar City Government ngadto sa 437 ka mga opisyal ug empleyado niadtong Disyembre 2024.
Matod sa State Auditor, ang maong benepisyo walay basehanan ubos sa national compensation laws ug di angayan ihatag bisan pa man og adunay ordinansa sa siyudad nga nagtugot niini.
Sa usa ka phone interview niadtong Huwebes, Disyembre 11, 2025, gitug-anan ni Mayor Patrick Barcenas ang SunStar Cebu nga ang gobiyerno sa Carcar nakasumiter na og dugang dokumento nga maoy magsilbi nga basehanan sa maong mga insentibo.
“Nganong maghatag man mi og ingon-ana nga mga insentibo kon wala mi basehanan,” ingon ni Barcenas apan dili niya mahinumdoman ang piho nga mga probisyon nga nagtugot sa insentibo gawas sa lokal nga ordinansa nga nagtugot niini.
Dugang niya, human sa pagsumiter, walay giisyu ang COA nga notices of suspension o disallowance bahin sa maong butang.
Matod ni Barcenas, ang insentibo gihatag aron ilhon ang mga paningkamot sa mga opisyal ug empleyado sa siyudad tungod kay nakab-ot sa city hall ang nagkalainlaing pag-ila ug kalampusan sa miaging mga tuig.
Sa iyang 2024 audit report, ang COA niingon nga ang insentibo gipundohan pinaagi sa Supplemental Budget No. 6 ug gi-release pinaagi sa cash advance niadtong Disyembre 20, 2024.
Apan di apil sa mga allowances ug benefits nga gitugot ubos sa Republic Act 6758 o ang Salary Standardization Law, ug COA Circular 2013-003, nga naglista sa mga insentibo lamang nga mahimong madawat sa mga trabahante sa gobiyerno gawas kon klaro nga gi-exempt sa balaod.
Ubos sa gikuwestiyon nga payout, ang Office of the Mayor nakadawat og P2.47 milyunes, ang City Health Office P971,666.66, ug ang Carcar City College P450,000, lakip sa ubang mga departamento.
Gibase sa mga opisyal ang insentibo sa Ordinance No. 49-24 nga gipasar niadtong Disyembre 18, 2024, nga naghulagway isip pag-ila sa kontribusyon sa mga empleyado sa mga awards ug citations sa siyudad.
Matag opisyal sa siyudad, regular ug casual employees nakadawat og maximum nga P20,000. Gikutlo sa konseho sa siyudad ang ilang gahom sa pagtakda og compensation ubos sa Article X sa 1987 Constitution ug Republic Act 9436 nga naghimo sa Carcar nga usa ka component city.
Matod sa State Auditors, ang lokal nga awtonomiya dili makalabaw sa nasudnong balaod, nagkutlo sa mga desisyon sa Korte Suprema nga nagpamatuod nga ang mga LGU dili makahimo og allowances nga walay pagtugot ubos sa RA 6758.
Awhag sa COA nga giuyonan sa gobiyerno sa siyudad, ang pagsumiter og igong legal nga basehanan sa paghatag sa one-time monetary incentive.
Ang City management, pinaagi sa legal office, niinsister nga ang RA 6758 wa nagdili sa one-time incentives ug nisaad nga mosumite og dugang justification alang sa evaluation.
Ang City Legal niingon nga ubos sa Section 458 sa Local Government Code, ang konseho adunay gahom sa pagtakda sa mga benepisyo sa mga opisyal ug empleyado. / EHP