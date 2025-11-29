Bisan unsa ka pa ka adunahan, ilado, utokan, lig-on og panglawas ug banggiitan kaayo og posisyon ang usa ka tawo adunay katapusan ang tanan. Kini maoy reyalidad nga dili kapugngan kon ugaling muabot ang gikatakdang oras matag usa kanato.
Kahinumdoman niadtong Nobyembre 13, 2025, nagbangutan ang sakop sa pamilya ni kanhi Senador Juan Ponce Enrile sa iyang pagtaliwan sa edad nga 101.
Nilungtad og taas nga katuigan ang iyang pagpanerbisyo sa publiko gani tatak na sa hunahuna sa mga Filipino ang iyang pangalan sa dihang nagtungha pa ko sa elementarya ug kanunay mahisgutan sa klase labi na sa kasaysayan.
Usa sa dili malimtan ang iyang natampo mao ang paglibkas sa martial law nga isip Defense Minister mibalitok pabor ngadto sa katawhan. Daghan ang nalipay kay nakalingkawas sa pagpangabuso ug pagyatak sa tawhanong katungod nga gidumala sa kanhi diktadoryang Ferdinand Marcos Sr.
Ang lawas ni Enrili gilubong sa Libingan Ng Mga Bayani apan taliwa niini giatake og pagsaway tungod sa iyang pagkalambigit sa korapsiyon sa PDAF scam lakip ni Janet lim Napoles. Hinungdan nga dili kalikayan nga makapangutana ang publiko, maisip ba nga bayani si Enrile?
Sa akong bahin kitang mga buhi ampo lang ta sa kahitas-an kay Siya ray nasayud kung si kinsa ang tinuod nga bayani.