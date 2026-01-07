Adunay lugar dangpan sa mga bata nga mawala sa Sinulog

Giawhag sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang mga ginikanan nga pabawnan og “contact details” ang bolsa sa ilang mga anak atol sa ilang pagpanan-aw sa Sinulog.
Kini ang panawagan ni Konsehal Dave Tumulak, tigpamaba sa Sinulog Foundation Incorporated (SFI), aron daling ma-trace ang mga ginikanan kon duna ma’y bata nga mabulag sa bagang duot sa mga tawo.
Gipahinumdoman usab ni Tumulak ang publiko nga ang siyudad, pinaagi sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), nagtukod og duha ka child-minding rooms nga nahimutang sa Fuente Osmeña ug sa Cebu City Hall aron moatiman sa mga bata nga nangawala o walay kauban samtang nagpadayon ang kasaulogan. / CAV