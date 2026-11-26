Gibantayan na sa kapulisan ang posible’ng pagsulod sa mga kawatan ug ubang kriminal gikan sa silinga’ng rehiyon nga mo-target sa mga deboto atol sa Sinulog 2027.
Sumala ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), duna na sila'y na-monitor nga mga kriminal gikan sa laing lugar nga posible’ng mamiktima sa mga bisita ug deboto.
Giingon ni Pelare nga sa milabay'ng mga adlaw, adunay nadakpan nga mga suspek nga giingo’ng namikta og dayo ug nakakuha og mahalong butang.
Tungod niini, gihingusgan sa CCPO ang intelligence monitoring pinaagi sa koordinasyon sa mga ahensiya sa ubang rehiyon aron masubay ang mga kriminal nga mosulod sa dakbayan.
Gipahibawo sab ni Pelare nga hapit na makompleto ang security preparations alang sa Sinulog 2027, diin unom ka dagkong cultural activities ug tulo ka major religious activities ang andaman og seguridad.
Gipresentar na sa CCPO ang ilang security plan ngadto kang Police Brigadier General Rogelio Raymundo Jr., direktor sa Police Regional Office 7, atol sa miting niadtong Nobiyembre 25, 2026.
Duna na sab silay mga adjustment sa security deployment base sa ilang mga nakat-unan sa miaging Sinulog.
Gipunting sab ni Raymundo ang panginahanglan nga mas mapalapdan ang pagmonitor pinaagi sa CCTV footage, ilabi na sa mga palibot sa Basilica Minore del Santo Niño.
Dugang ni Pelare, dako ang tabang sa paghiusa sa mga impormasyon gikan sa nagkadaiyang intelligence agencies aron dali kining maaksiyunan sa kapulisan. /