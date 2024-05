Advincula: Divorce bill hagit sa ministeryo sa Simbahan

Pagpasar sa divorce bill sa House of Representatives dakong hagit sa Simba­hang Katoliko, ilabi na sa mi­nisteryo sa kaminyuon, ug diha sa pagtabang sa problema sa kaminyuon,

Mao kini ang pamahayag ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula niadtong Sabado, Mayo 25.

Sa usa ka interbyu sa radyo, si Advincula niingon nga ilang gilantaw ang pagpalabang sa balaudnon nga usa ka hagit nga nagkinahanglan og recali­brated nga paningkamot gikan sa Simbahang Katoliko.

“We take it as a challenge to recalibrate our efforts in ministering to couples in difficult situations. There is a need to truly accompany them in their perilous journey as a couple and as a family,” matod ni Advincula.

“The passage of divorce bill in the House of Representatives should not deter us from working doubly hard for the sake of marriage and the family,” dason niya.

Niadtong Miyerkules, giaprobahan sa House of Representatives sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang usa ka balaodnon nga nagtinguha nga mahimong legal ang hingpit nga diborsyo sa nasod.

Sa pagbotar sa 126-109 nga adunay 20 ka abstentions, ang mga magbabalaod mipasar sa balaodnon nga nagtinguha sa paghimo sa hingpit nga dibor­syo isip alternatibong paagi sa pagbuwag sa dili na mamaayo nga pagkabungkag o dysfunctional nga kaminyuon sa nasod.

Si Advincula niingon nga ang divorce law dili usa ka magic pill nga makasulbad sa mga problema sa kaminyuon.

“The fact remains that divorce is not the ultimate solution to problematic unions,” matod niya.

Imbes i-legalize ang divorce, ang Cardinal niingon nga mas maayo nga amyendahan na lang ang mga mekanismo sa mga mag­tiayon sama sa annulment.

“It is our hope that Congress may reform such existing legal remedies so that they do not become burdensome for couples in need of them,” matod ni Advin­cula. / HDT, SunStar Philippines