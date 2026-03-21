Advisory Council sa Sogod PStn. mipahigayon og ‘Libre’ng Kasal’

Sa unang higayon, malampusong gipahigayon sa Sogod Municipal Police Station, pinaagi sa ilang Advisory Council, ang usa ka Mass Wedding alang sa mga magtiayon nga buot nang magminyo apan walay igong kapasidad pinansyal.
Ang kalihukan gipangulohan ni Police Captain Yves Montejo, hepe sa Sogod Municipal Police Station, kauban si Engineer Exyl Arnado, ang Chairman sa Municipal Advisory Council.
Gikasal ang upat ka paresan ni Sogod Mayor Lissa Marie “Moonyeen” Durano, uban sa suporta ni Bise Mayor Richard Streegan ug mga sakop sa Sangguniang Bayan.
Ang nag-unang katuyoan sa kapulisan ug sa Advisory Council mao ang paghatag og legal nga kahimtang sa mga magtiayon nga dugay na nga nagpuyo-puyo, aron mahimong lig-on ug kompleto ang ilang pamilya.
Gawas sa libreng serbisyo sa kasal, gipahiluna sab ang pagkaon alang sa mga bag-ong kasal ug sa ilang mga kabanay nga nanambong sa maong okasyon. / AYB