AEVAI midepensa sa gikolekta nga abangan sa Kamagayan food stalls

Gibutyag sa Alliance of Energetic Vendors Association Inc. (AEVAI), usa ka grupo sa mga vendor sa Siyudad sa Sugbo, nga ‘gigamit’ sila sa pagdumala sa night markets sa siyudad ug dili makiangayong gipasanginlan sa mga isyu sa panalapi, nga gikonsiderar nga usa ka samok nga operasyon.
Kini nga pamahayag gipagawas human giimbestigahan sa konseho sa siyudad ang Aevai tungod sa alegasyon nga nangolekta sila og bayad nga walay pagtugot ug sa wala mabayri nga P112,000 nga utang sa kuryente sa “Chibugan sa Kamagayan” food night market.
Ang kontrobersiya nagsentro sa usa ka 7,000-metro-kwadrado nga lote sa Barangay Kamagayan nga gipanag-iya sa siyudad. Kini nga dapit adunay kasaysayan sa mga problema sa pagdumala. Usa kini ka v-hire terminal kaniadto nga nasirado niadtong Abril, 2023 tungod sa mga isyu sa accredition ug giingong mga anomaliya sa pagkolekta og bayad.
Ang niaging angdumala sa food strip, nga Cebu City United Vendors Association (CCUVA), gipulihan niadtong Agusto 2024, human sa panagbingkil bahin sa rental fees. Matod sa Aevai, gihatagan sila og katungod sa pagdumala sa merkado niadtong Oktubre 23, 2024.
Gihimo ang imbestigasyon base sa usa ka resolusyon ni Konsehal Jose Lorenzo Abellanosa, kinsa nikutlo sa mga taho nga ang Aevai nangolekta og P200 matag gabii nga bayad matag stall nga walay klarong legal nga pagtugot. Gitumbok usab sa resolusyon ang wala mabayri nga P112,000 nga utang sa kuryente, nga nagpukaw sa mga pangutana bahin sa pinansyal.
Dugang pa sa pagsusi, gikuwestiyon usab ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. ang operasyon sa merkado.
Matod niya, nakadawat siya og mga taho nga ang stalls gibaligya ngadto sa mga dili residente sa Siyudad sa Sugbo, nga sukwahi sa tumong nga unahon ang mga lokal nga namaligya.
Dugang niya nga ang Garbo Asenso Sumbanan Alyansa (Gasa), ang ahensiya nga gitahasan sa pagdumala sa night markets, wala gipatawag aron magmugna og klarong mga sumbanan alang sa pag-abli niini.
Sa usa ka sulat ngadto kang Mayor Nestor Archival, gipresentar sa Aevai ang ilang bahin.
Ang grupo niingon nga gibutang sila sa lisod nga sitwasyon human sila nikuha sa pagdumala, tungod kay sila mismo ang nibayad sa pag-instalar og balik sa electrical wirings.
Giubos usab nila ang abang gikan sa P250-P350 ngadto sa P150-P200 aron matabangan ang mga namaligya nga naglisod sa ubos nga halin.
Kabahin sa Colon Night Market, gihulagway sa Aevai ang operasyon nga “samok” tungod sa daghang organizers nga nalambigit, lakip na ang ilang kaatbang nga mga grupo.
Giangkon sa Aevai nga nakakolekta sila og P1,056,000 gikan sa exhibitors apan gikinahanglan nga i-remit ang tibuok kantidad ngadto sa usa ka tawo nga ginganlan og "Onyoc" sa Parian Barangay Hall. / EHP