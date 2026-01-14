Afam gusto’g 2nd round gireklamo sa police station

Duha ka bayot nga gikasabot sa usa ka Russian national nga mo-check in sa usa ka hotel sa dalan Escario, Cebu City ang gipadakop sa polis kay wala pa gani sila makakombati gikawat ang iyang kuwarta.
Pasangil sa langyaw nga alas 2 sa kaadlawon sa Martes, Enero 13, 2026, nakaila niini ang duha ka bayot ug nagkasabot nga magtagay sa lawasnon nga kalipay.
Dihang didto na sila sa giabangan nga kuwarto sa langyaw, nisulod una siya sa CR ug gibutang iyang bag sa lamesa apan sa iyang paggawas nawala na ang kuwarta sa sulod sa gamay nga bag samtang ang duha ka bayot nidali sa pagbiya.
Maayo na lang kay paspas nga nakakanaog ang langyaw ug naabtan ang duha ka bayot.
Apan gihimakak sa duha ang pasangil nga nangawat og kuwarta sa langyaw ug sila ang nanawag og polis sa Abellana Police Station.
Sa police station, nibutyag ang duha ka bayot nga sila ang biktima ug dili tinuod nga nangawat sila og kuwarta.
Matod ni alyas Shirly nga ang langyaw ang nihangyo nila nga mo-second round apan ila na kining gibalibaran nga maoy nakaingon nga nanawag sila og polis kay didto sa sulod sa kuwarto hapit sila kulataha niini.
“Ang among sabot kausa lang pero katong nahuman na siya gihatagan mi tag P2,000 pero gusto pa siya mo-second round. Wala na mi mosugot kay ang sabot 1 round lang baya. Mao to nasuko na siya padung na mi kulatahon, mao to kami ang nanawag og polis dili siya ang nanawag,” matod ni Shirly.
Nisamot ang ilang kahadlok nga giingnan sila nga usa siya ka Russian national ug makamao kini mokarate ug gihanaan na sila og dapat.
Dinhi na nikuha og cellphone si Shirly ug gi-videohan ang maong langyaw.
Sa pakighinabi sa duha ka bayot, sila nibutyag nga dili na lang sila mopadayon sa pagreklamo kay nadawat na nila ang bayad nga tag P2,000 gikan sa langyaw ug safety na usab sila. (AYB)