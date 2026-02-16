Afam suway makig-sex sa Pinay gf, gipadakop

Nagtingkagol sa Mabolo Police Station ang usa ka American national human gipadakop sa iyang hinigugmang Pinay tungod sa pasangil nga pagpanglugos ug pagpanghulga nga pamatyon ang pamilya sa biktima kon dili kini makighilawas kaniya.
Giila ang suspek nga si Joe Louis Camacho Romero, 43, lumad nga taga San Antonio, Texas apan kasamtangang nagpuyo sa Austin, Texas.
Ang biktima giila sa alyas nga Arlene, 21, dalaga, ug taga Dapitan City, Zamboanga del Norte.
Nahitabo ang giingong krimen alas 2:00 sa hapon niadtong Valentine’s Day, Pebrero 14, 2026, sulod sa usa ka hotel sa Salinas Drive, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Asoy sa biktima, niabot siya sa Sugbo niadtong Pebrero 13, aron makigkita sa suspek human sila nagkasabot.
Human sa usa ka gabii nga pagpuyo sa Lapu-Lapu City, nibalhin sila sa hotel sa Lahug pagkaugma.
Matod ni Arlene nga samtang anaa na sila sa lawak, kalit lang siyang gigakos sa suspek ug gihangyo nga makighilawas kaniya apan iya kining gibalibaran. Giingong nigamit og kusog ang langyaw ug gihulga ang biktima nga pamatyon ang tibuok pamilya niini sa Dapitan kon dili kini mosugot, hangtod nga nakuha ang iyang pagkababaye.
Alas 4:00 sa kaadlawon niadtong Dominggo, Pebrero 15, nakahigayon ang biktima sa pag-report sa Mabolo Police Station.
Human sa iyang pag-report, nibalik ang biktima sa hotel alas 12:00 sa udto.
Dihang didto na sila sa parking area sa hotel, giingong gitukmod sa langyaw ang biktima, butang nga nakit-an sa security guard sa maong establisemento.
Dinhi na gidakop sa guwardiya ang suspek ug nangayo og police assistance gikan sa Mabolo Police Station.
Gibutyag sa biktima nga nianhi siya sa Sugbo tungod sa pasalig sa suspek nga magpakasal sila inig balik niini gikan sa Amerika, hinungdan nga nakuha niini ang iyang pagsalig.
Giandam na sa kapulisan ang kasong Rape ug Grave Threats nga ipasaka batok sa langyaw. / AYB