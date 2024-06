AFP: Barko sa China miataki sa Phil. Navy

Siya niingon nga ang China Coast Guard (CCG) mipailalom sa usa ka barko sa Pilipinas sa “intentional high-speed ramming” atol sa labing ulahi nga Rore sa naasoy nga adlaw.

“The CCG’s continued aggressive behavior and unprofessional conduct towards a legitimate humanitarian mission is unacceptable. They must restrain themselves to avoid escalating tensions in the West Philippine Sea (WPS),” matod ni Trinidad.

“The AFP remains committed to maintaining our presence in the WPS, adhering to international law to protect our seas, our rights, and our future,” dugang niya.

Ang CCG sa sayo pa niingon nga ang ilang mga personahe nisakay sa usa ka barko sa Pilipinas alang sa pagpahigayon sa “inspeksyon” human “ilegal” nga nisulod sa ilang teritoryo sa kadagatan sa Ren’ai Reef, nga nailhan sa lokal nga Ayungin Shoal sa South China Sea.

Matod pa niini subay sa ilang regulasyon nga “trespassers” sa South China Sea kinahanglan dakpon.

Ang CCG niinsister nga ang ilang mga aksyon “reasonable, lawful, professional and standardized” tungod kay kini nagpahimangno sa Pilipinas batok sa bisan unsang porma sa paglapas o paghagit nga “futile.”

Ang China nagdumili sa pag-ila sa arbitral nga hukom nga nag-invalidate sa ilang pag-angkon sa halos tibuok WPS.

NAMAULI

Sumala sa usa ka taho, dunay mga plano nga gihimo alang sa ilang pagbalik sa Martes buntag, Hunyo 18, apan atol ning pagsuwat wala pa masayri ang ilang kahimtang.

Ang tinubdan sa maong tabo nipadayag sa kasagmuyo nga, bisan pa sa kagrabe sa insidente, ang gobyerno sa Pilipinas nagpakahilom sa insidente.

Ang Department of National Defense (DND) wala maghatag mga detalye kon unsay nahitabo sa pagbangga apan gisaway ang bersyon sa mga panghitabo sa China ingon nga “deceptive and misleading.”

“It should now be clear to the international community that China’s actions are the true obstacles to peace and stability in the South China Sea,” sumala ni DND Sec. Gilberto Teodoro Jr. nga gikutlo sa taho gikan sa kaulohan.

Ang komprontasyon nahitabo human sa bag-o nga pagpatuman sa China sa usa ka balaod nga nagtugot sa mga barko sa CCG sa paggamit sa lethal force aron sakupon sa China ang tibuok South China Sea.

Ang bag-o lang gianunsyo nga CCG No. 3 nga lagda sa China, epektibo sukad niadtong Hunyo 15, naghatag og otoridad sa Chinese Coast Guard commanders sa pag-ilog sa mga langyaw nga barko ug mga indibidwal nga molapas sa mga utlanan nga giangkon sa China sa South China Sea.

“The regulations are rolled out by China Coast Guard to enforce China’s Coast Guard Law, standardize the administrative law-enforcement procedures of Coast Guard agencies and better uphold order at sea. It is consistent with universal practices,” matod ni Chinese foreign ministry spokesperson Lin Jian nga gikutlo sa samang taho.

Ang insidente sa Ayungin nagtimaan sa ikatulong higayon nga naangol ang mga personahe sa Pilipinas sa mga pwersa sa China nga ningbabag sa resupply mission sa BRP Sierra Madre.

Ang Ayungin usa ka heyograpikong bahin sa teritoryo sa Pilipinas nga nagbalikbalik nga lokasyon sa panagbangi sa China, nga sagad moresulta sa pagkaangol sa pagsuplay sa mga tripulante sa misyon.

Si AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr., ang tinubdan nagkanayon, gikatakdang mobisita bisan unsang orasa tungod sa insidente. / TPM / SunStar Philippines / RRM