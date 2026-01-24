AFP mi-hunting sa mga mipatay sa 4 ka army

Padayon ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilang operasyon sa paggukod, pag-clearing, ug pagsiguro sa seguridad sa Lanao del Sur human sa nahitabong ambush nga nikalas og upat ka sundalo niadtong Enero 23.
Sa usa ka pamahayag niadtong Sabado, nanumpa ang AFP nga paspasan pa ang ilang mga lihok aron madakpan o mapatay ang mga responsable sa pag-atake.
Ang pag-atake didto sa Barangay Liningding, Munai, gitumong sa mga personahe sa Task Unit Tabang nga ubos sa pagdumala sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Philippine Army.
Mga miyembro sa usa ka lokal nga teroristang grupo ang gitumbok nga responsabli sa pagpamanhig. / PNA