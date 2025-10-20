AFP mihimakak nga pension sa military tangtangon

Gitubag sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang nikatap nga impormasyon nga giingong nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nihulga nga tangtangan sa pension ang mga retirado nga military personnel kay wa motukma.
Sa giluwatang pamahayag sa AFP nga way basehanan, malisyuso ug giilad ang publiko.
“The AFP categorically states that there is no such directive, statement, or policy from the President or any government agency. On the contrary, the administration has consistently expressed its fullest support for our men and women in uniform, including the protection and sustainability of their pension and benefits,” natala sa maong pamahayag.
Gipasabot sa militar nga ang mga pensyon sa mga retiradong sundalo protektado ubos sa kasamtangang balaod.
Ubos sa balaod, mahimong matangtang ang pensyon sa usa ka retiradong sundalo kon siya mapamatud-ang nakasala, subay sa hustong proseso ug sa final judgment sa hukmanan.
“No official can arbitrarily remove or withhold such pension,” dugang pa.
Gihangyo sa AFP ang tanang opisyal sa gobyerno, ilabi na ang mga napili sa posisyon sa liderato, nga magmatngon sa pagpakatap og impormasyon.
“Disseminating false claims that sow division and erode public trust is unbecoming of a government official,” the AFP said.
Ang maong pamahayag nagtumong kang Cavite Fourth District Representative Kiko Barzaga, nga sa usa ka post sa social media niingon nga si Marcos nga bawi-an sa pension ang AFP tungod sa kabalaka nga moulbo ang military sedition, ilabi na sa mga nitumaw nga isyu sa grabeng kurapsiyon. / TPM / SunStar Philippines